بالصور.. انطلاق دورة "الشهداء" الرمضانية بملعب ميت يزيد الرياضي

انطلقت دورة "الشهداء" الرمضانية، يوم الخميس الماضي، والتي تحتضنها أراضي قرية ميت يزيد، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على ملعب ميت يزيد الرياضي، بمشاركة 64 فريقا من القرى التابعة للمركز والمراكز المجاورة لها.

وشهدت انطلاقة البطولة الرمضانية حضور عدد من نجوم كرة القدم السابقين، ومن بينهم أحمد سلامة لاعب طلائع السابق، كما حضر عدد كبير من جماهير القرية، المساندة لفريقها والداعمة له.

يذكر أن البطولة التي تختتم فعاليتها يوم 27 من شهر رمضان المعظم، يشرف عليها كابتن طارق محروس، وكل من السيد المغاوري وأحمد طارق محروس.