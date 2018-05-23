فقيه دستوري: تغيير الانتماء الحزبي يسقط عضوية النائب



وأضاف "فوزي" في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن قانون مجلس النواب أقر حالتين جديدتين لإسقاط العضوية، الأولى هي تغيير الصفة التي انتخب عليها، مثل أن يكون عمال، أو فلاحين، والحالة الثانية هي تغيير الانتماء الحزبي.



وتابع الفقيه الدستوري، أن حالة تغيير الانتماء الحزبي، ليس لها ظهير دستوري، وهي زائدة قانونية.



ولفت إلى أن ما تم من تغيير بعض النواب لانتماءاتهم الحزبية لا يسقط عضويتهم، مؤكدا أن هذا رأيه وتفسيره للقانون، مشددا على ضرورة بحث كل حالة على حدة.

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن المادة 110 من الدستور حددت إجراءات إسقاط العضوية على النائب البرلماني، ومنها الإخلال بواجبات العضوية، أو فقدان الثقة.