إنبي يعاقب "أفشة" بسبب الظهور الإعلامي

قرر مجلس إدارة نادي إنبي، توقيع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه على محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق، لظهوره في أحد البرامج بدون تصريح ومخالفته للائحة، التي وقع عليها، بالإضافة لمخالفة بنود تعاقده مع النادي البترولي.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة، إنه سيتم تطبيق الغرامه سواء استمر مجدي مع الفريق أم تم بيعه، وتخصم من الدفعة الأخيرة عن هذا الموسم.

يذكر أن محمد مجدي قد ظهر الليلة في برنامج "الحريف"، على قناة دي ام سي سبورت، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.