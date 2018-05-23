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ولي العهد السعودي يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:25 ص
ولي العهد السعودي يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية
الأمير محمد بن سلمان
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وكالات
 
رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددصا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري، وتضمن التقرير استعراضًا للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية والعجز والدين العام.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، واشتمل العرض على أبرز التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوقعات والفرص والتحديات، وكذلك تطورات الاقتصاد الدولي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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