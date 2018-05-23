ولي العهد السعودي يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس، في قصر السلام بجدة.





واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددصا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري، وتضمن التقرير استعراضًا للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية والعجز والدين العام.



