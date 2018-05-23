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أفشة: ندمت على التوقيع للزمالك في يناير الماضي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:20 ص
أفشة: ندمت على التوقيع للزمالك في يناير الماضي
محمد مجدي "أفشة"
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علاء خليف
 

كشف محمد مجدي أفشة نجم إنبي، حقيقة توقيعه على عقود انتقاله للزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

 

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " تحدث معي مسؤول من الزمالك بشأن الحضور للنادي والاجتماع مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وإسماعيل يوسف بشأن التوقيع للزمالك في يناير الماضي، وعندما ذهبت للنادي فوجئت بعدم وجودهما".

 

وأضاف: " تحدث معي مسؤولي الزمالك وإيهاب جلال وطلب انضمامي لصفوف الزمالك ورحبت بالتواجد مع الفريق".

 

وواصل: "وقعت على عقود انتقالي للزمالك في يناير الماضي بعقد مشروط بإتمام التعاقد في موسم 2017/2018".

 

وأردف: "أخطأت وندمت على التوقيع للزمالك في يناير الماضي لأنني كنت لا أزال لاعبًا في إنبي ومرتبط معه بعقد، وكان يجب علي احترام الكيان الكبير الذي ألعب له.. ولكن إجراءات التعاقد لم تتم".

 

وواصل: "قمت بإسترداد العقود التي وقعتها للزمالك في يناير الماضي".

 

وأتم: "أحترم الأهلي والزمالك كيانات كبيرة أي لاعب يتمنى التواجد ضمن صفوفهما، ولو تلقيت عروضًا رسمية منهما سوف أختار الأنسب لألعب له".

 

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