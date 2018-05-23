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نجم إنبي: إيهاب جلال يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:17 ص
نجم إنبي: إيهاب جلال يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد
إيهاب جلال
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علاء خليف
 

أكد محمد مجدي "أفشة"، نجم إنبي، أن إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك مدرب كبير ولكن واجه سوء توفيق مع الفريق الأبيض.

 

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه فكر مميز، وأعتقد أنه لو تولى تدريب ريال مدريد يستطيع التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا".

 

وأضاف: " قلت لـ إيهاب جلال قبل انتقاله للزمالك "مش كل لاعيبة مصر هتنفذ اللي انت عايزه"، ولاعبي إنبي كانوا ينفذون تعليمات المدرب بشكل جيد ولذلك استراتيجيته نجحت مع الفريق".

 

وأتم: " إيهاب جلال تحدث معي خلال قيادته للزمالك وطلب مني الانتقال للفريق ورحبت بذلك، ولكنه واجه سوء توفيق في القلعة البيضاء ورحل عن تدريب الفريق ، وأتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة".

 

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