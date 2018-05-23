نجم إنبي: إيهاب جلال يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد
الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:17 ص
علاء خليف
أكد محمد مجدي "أفشة"، نجم إنبي، أن إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك مدرب كبير ولكن واجه سوء توفيق مع الفريق الأبيض.
وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف":
"إيهاب جلال مدرب كبير ولديه فكر مميز، وأعتقد أنه لو تولى تدريب ريال مدريد يستطيع
التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: " قلت لـ إيهاب جلال قبل انتقاله للزمالك
"مش كل لاعيبة مصر هتنفذ اللي انت عايزه"، ولاعبي إنبي كانوا ينفذون تعليمات
المدرب بشكل جيد ولذلك استراتيجيته نجحت مع الفريق".
وأتم: " إيهاب جلال تحدث معي خلال قيادته للزمالك وطلب
مني الانتقال للفريق ورحبت بذلك، ولكنه واجه سوء توفيق في القلعة البيضاء ورحل عن تدريب
الفريق ، وأتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة".