نجم إنبي: إيهاب جلال يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد

أكد محمد مجدي "أفشة"، نجم إنبي، أن إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك مدرب كبير ولكن واجه سوء توفيق مع الفريق الأبيض.

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه فكر مميز، وأعتقد أنه لو تولى تدريب ريال مدريد يستطيع التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: " قلت لـ إيهاب جلال قبل انتقاله للزمالك "مش كل لاعيبة مصر هتنفذ اللي انت عايزه"، ولاعبي إنبي كانوا ينفذون تعليمات المدرب بشكل جيد ولذلك استراتيجيته نجحت مع الفريق".

وأتم: " إيهاب جلال تحدث معي خلال قيادته للزمالك وطلب مني الانتقال للفريق ورحبت بذلك، ولكنه واجه سوء توفيق في القلعة البيضاء ورحل عن تدريب الفريق ، وأتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة".