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الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 01:59 ص
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 


شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في إحدى الحفلات التي أقيمت بداخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


أحيا الحفل المطرب الشعبي مصطفي حجاج بحضورالكينج محمد منير النجمة الهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي والفنانه داليا البحيرى ونجوم مسلسل "للحب فرصة أخير" ونجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن وحرمه والمنتج أيمن شاهين والفنان أمير شاهين والفنان فراس سعيد والمنتجه منال الصيفى والمنتج ماجد يوسف ومنه جلال وشريف باهر وأميرة هاني ومحمد الشقنقيرى وصفاء جلال واحمد عبد الله محمود وحمدى الميرغنى وحرمه اسراء عبد الفتاح نجوم مسرح مصر واحمد عبد الله محمود. 


الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
الكينج وإلهام شاهين ونجوم الفن يحضرون حفلا للسحور داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)
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