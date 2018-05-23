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عاجل.. مدرب برازيلي يقترب من تدريب الأهلي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:00 ص
عاجل.. مدرب برازيلي يقترب من تدريب الأهلي
الأهلي
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منى العوضي
 

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن مفاوضات الأهلي مع رامون دياز توقفت وهناك مدرب برازيلي يقترب من تولي مهمة تدريب الفريق.

 

وقال الغندور خلال برنامجه "الغندور والجمهور" إن الأهلي يتفاوض حاليا مع مدرب برازيلي يدعى أبل براجا، مشيرا إلى أن إدارة الأحمر تريد التعاقد مع مدرب من أمريكا اللاتينية.

 

وأشار الغندور إلى أن براجا مدرب كبير فاز بعدد من الألقاب أبرزها كأس العالم للأندية مع فريق إنترناسيونالي البرازيلي وكان يدرب في الخليج نادي الجزيرة الإماراتي.

 

كما أوضح أن سبب تعطل مفاوضات الأهلي مع رامون دياز هو رفضه وجود أي عضو مصري في جهازه الفني وأن يكون كل الجهاز المعاون أجنبيا.

 

 

 

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