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السعودية تكشف عن أبشع جرائم قتل في رمضان

الأربعاء 23/مايو/2018 - 01:59 ص
السعودية تكشف عن أبشع جرائم قتل في رمضان
أرشيفية
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الفجر
 
صرحت مصادر صحفية سعودية، أن سبعينيًا قُتل بمحافظة الشماسية في منطقة القصيم على يد ابنه، بعد أن فاجأه بأعيرة نارية، عقب عودته من المسجد بعد أداء صلاة الفجر.

وكان السبعيني بصحبة ابنه الكبير، عقب صلاة الفجر، إلا أن الابن الأوسط قام بإطلاق الرصاص على الأب.

بدورها، حضرت الجهات الأمنية وتحفظت على الابن القاتل، فيما لا تزال جثة الأب في المستشفى حتى انتهاء الإجراءات اللازمة.

وقال مصدر مقرب من القتيل إن القاتل هو الابن الثالث، وأنه من ذوي سوابق، وعرف عنه بأنه مدمن للمخدرات.

وقبل يومين، أقدم فلسطيني على قتل شاب سعودي في حي الخانسة بمكة المكرمة، قبل أن تحيله النيابة إلى المحكمة الجزائية من أجل مصادقة أقواله، ومن ثم القيام بتمثيل الجريمة في موقع حدوثها.
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