خبيرة تقدم نصائح هامة لتجنب السمنة في رمضان



وأضافت "صالح" في تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، أن تناول الحلويات ليست عادة جيدة في شهر رمضان، ومن الأفضل أن يتم تناول الفاكهة.



وتابعت رئيس قسم التغذية، أنه من بين الأخطاء الموجودة أن يتناول الناس مشروبات ساقعة بعد الإفطار مباشرة، وهذا خاطئ، لأنها تؤدي إلى تقلص المعدة، ونصحت بأن يتم تناول مشروبات بدرجة حرارة الغرفة.



ونصحت ألا يتناول الصائم وجبة الإفطار مرة واحدة، بل يجب أن يتم توزيعها على وجبات صغيرة حتى فترة السحور، وأن يكون بها "بهارات" لأنها مفيدة جدا في تحفيز الجهاز المناعي.

وجهت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية بمستشفى سرطان الأطفال، عدة نصائح للمواطنين لكي يتجنبوا السمنة في شهر رمضان.