نائب يطالب بوقف عرض مسلسل "كلبش 2" لهذا السبب



وأضاف "والي" في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه كان هناك بعض الأعمال الإرهابية ولكنها انتهت منذ 27 سنة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صناع العمل لم يعتذروا، مشددا على أن محافظة الفيوم أحد المصادر الهامة للسياحة في مصر.



قال هشام والي، عضو مجلس النواب، الذي تقدم بطلب إحاطة ضد مسلسل "كلبش 2"، لافتا إلى أنه يسيء للفيوم، مطالبًا بوقف المسلسل، الذي يتحدث عن وجود إرهاب وإجرام في محافظة الفيوم.