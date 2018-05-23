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أنجولا تقيل دبلوماسيين كبار لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 01:39 ص
أنجولا تقيل دبلوماسيين كبار لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة
العلم الأمريكى والإسرائيلى
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خاطر عبادة
 

أقالت أنجولا، اليوم إثنين من كبار الدبلوماسيين بعد مشاركة أحدهما حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة الأسبوع الماضى، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

 

ونقلاً عن وسائل الإعلام المحلية، أنّ وزير خارجية أنجولا "مانويل أوجوستو"، جواو ديوجو فورتوناتو، المستشار رفيع المستوى، ورقم 2 فى السفارة الأنجولية فى تل أبيب.

 

كما أقال أوجوستو، مدير شؤون أفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات الإقليمية فى وزارة الخارجية فى لواندا "جواكيم دو إسبيريتو سانتو"، الذى سمح لحضور فورتوناتو حفل السفارة.

وقال أوجوستو، إنّه من خلال عدم مراعاة إجراءات القرارات الداخلية، أضرّ الإثنين بإسم وصورة أنجولا مع الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية تاريخية.

  

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