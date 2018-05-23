وزير البترول الأسبق: أسعار النفط ستنخفض مرة أخرى



وأضاف "كمال" في مداخلة مع قناة "ON Live" الفضائية، الثلاثاء، أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى إلى حوالي 75 دولار، إلا في حالة تهور أحد الأطراف ووصول الأمر للتدخل العسكري.



وأشار إلى أن مصر يمكنها أن تخرج من هذا المأزق بشيئين، أولها زيادة الإنتاج، عن طريق زيادة الاكتشافات، والثاني هو ترشيد الاستهلاك.

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه توقع منذ بداية الأزمة الإيرانية وصول سعر برميل النفط إلى حوالي 80 دولار، وهو ما حدث، ومن المتوقع أن تثبت الأسعار عدة أسابيع.