"أفشة" يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي والزمالك معه

كشف محمد مجدي "أفشة" نجم إنبي، عن آخر المستجدات بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "لم أجلس مع علاء عبد الصادق ولم يتحدث معي بشأن الانضمام للأهلي، بل أنني لم أقابله طوال حياتي".

وأضاف: "هناك بالفعل مفاوضات من جانب النادي الأهلي بشأن ضمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقيت اتصالات من مسؤولي القلعة الحمراء منذ يومين بشأن الحديث معي حول إمكانية إنضمامي للفريق".

أما عن مفاوضات الزمالك قال: " مفاوضات الزمالك معي مستمرة وتلقيت اتصالًا من أحد مسؤولي القلعة البيضاء مساء أمس بشأن عقد جلسة معي للتفاوض حول الإنضمام للنادي".

وأتم: " لم أوقع للأهلي أو الزمالك في الفترة الماضية ومفاوضاتي مع الناديين مفتوحة، والاولوية بالنسبة لي الاحتراف خارج مصر".