ننشر أسماء مرشحي اللجنة النقابية العمالية بشركة "بتروتريد" (صور)‎

أعلنت وزارة القوى العاملة، الانتهاء من عملية فحص طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2018/2022 في مرحلتها الأولى، وتسجيل البيانات على النظام، وذلك على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، وإعلان الكشوف الأولية بأسماء المرشحين، وتسليمها لمندوب المنظمة النقابية المعنية التي تجرى بها الانتخابات.





وجاء ذلك على مستوى التصنيف النقابي للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.





وحصلت "الفجر" على كشوف أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الخدمات التجارية للبترول بترو تريد والبالغ عددهم 13 مرشحًا.









وقال عطا فتحي المرشح عن شركة بترو تريد التابعة للنقابة العامة للعاملين في البترول، أننا نأمل في نقابة قوية تحقق أحلام العاملين بها وخاصة بعد إجراء الانتخابات بعد 12 عامًا.









من جانبه، قال بلال قنديل المرشح عن نقابة الاتصالات، أن مديريات القوي العاملة أصدرت الثلاثاء، جميع الكشوفات النهائية الخاصة بالمرشحين الذين يخوضون الانتخابات العمالية.









وأوضح "قنديل" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مديريات القوي العاملة بدأت في تلقي طلبات الترشح يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الجمعة.





وأضاف أن القوى العاملة فتحت باب الطعون، والبت فيها يوم السبت والأحد بداية الأسبوع الجاري.





وأكد، أن انتخابات اللجنة النقابية، تجرى يوم الخميس المقبل الموافق الـ24 من الشهر الجاري، داخل مقرات الشركة، وتضم القائمة 13 مرشحًا لانتخابات اللجنة النقابية العمالية.