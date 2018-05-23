الشاطر: 6 عروض محلية وعربية وأوربية لصانع ألعاب الأهلي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد حمودى، تلقى عددا من العروض المحلية والعربية والأوروبية للانتقال إلى إحداهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، أن اللاعب أحمد حمودي تلقى عروضا من أندية مصر المقاصة وإنبي وسموحة على سبيل الإعارة إلى جانب عروض عربية في الدوري السعودي بالإضافة إلى عرض فرنسي مغري.

وتابع: "عرض اللاعب العروض على مسئولي النادي الأهلي للرحيل في ظل عدم الاستعانة باللاعب خلال الموسم المنقضي وبعده عن المشاركة بالفريق في مباريات الدورى والكأس والبطولة الإفريقية".