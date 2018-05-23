عبدو شاهين: "زواج جبل من سمية ذكرني باتفاق الطائف"

علق الفنان اللبناني عبدو شاهين، على زواج الفنان تيم حسن و نيكول سابا داخل أحداث مسلسل " الهيبة العودة" واصفًا إياه بأنه زواج بالإكراه.



وأضاف عبدو، الذي يقوم بدور شاهين شيخ الجبل ابن عم تيم في الجزئين قائلا: "زواج جبل من سمية، ذكرني باتفاق الطائف (الهيبة العودة)".



مسلسل الهيبة حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الأسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وإخراج سامر البرقاوي.



