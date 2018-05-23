الفرنسيون يحرقون دمية لـ"ماكرون" خلال مظاهرات عنيفة (صور)

شهدت فرنسا موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات الحاشدة ضد السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء،واتهامه بتقليص الوظائف وتجميد المرتبات، بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.





ووقعت المسيرات الحاشدة والعنيفة فى العاصمة باريس، وقاموا بحرق دمية لماكرون، وسط قمعهم من قبل الشرطة، بعد أن دعمّت جميع النقابات تقريبًا الإضرابات، التى أصبحت الثالثة فى أقل من 7 أسابيع.





وأثرّت الإضرابات على حركة النقل الجوى وقطاع الطاقة والمدارس الثانوية والابتدائية، حيث رفض المتظاهرون والعمال خطط ماكرون لإلغاء 120 ألف وظيفة عامة وتقليص الإنفاق الحكومى، وفقاً لوكالة"فرانس برس".