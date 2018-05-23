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أفشة: لست حزينا بسبب استبعادي من منتخب مصر

الأربعاء 23/مايو/2018 - 01:05 ص
أفشة: لست حزينا بسبب استبعادي من منتخب مصر
محمد مجدي "أفشة"
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علاء خليف
 

أكد محمد مجدي "أفشة" نجم إنبي، أن قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم كان مفاجأة بالنسبة له.

 

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "لم أتوقع الاستبعاد من معسكر المنتخب لكأس العالم.. خاصة وأنني لم أحصل على فرصتي كاملة خلال وديتي اليونان والبرتغال".

 

وأضاف: "لست حزينًا من قرار كوبر بالاستبعاد من المنتخب لأنه كان صاحب قرار ضمي من قبل".

 

وأتم: "تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بكأس العالم صعب ولن يتحقق بسهولة".

 

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