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أستاذة تغذية: المكسرات المخزنة من مسببات السرطان

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:14 ص
أستاذة تغذية: المكسرات المخزنة من مسببات السرطان
أرشيفية
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جهاد جمال
 
قال الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية بمستشفى سرطان الأطفال، إن أغلب الأجهزة الكهربائية تسبب أمراض خطيرة جدًا ناصحة المواطنين بالبعد عن الشواحن الكهربائية والموبيلات خاصة في وقت النوم. 

وتابعت صالح، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن الميكرويف من ضمن الأجهزة المسببة لأمراض خطيرة مشيرة إلى أنه مصنع لتسخين الطعام وليس لإنضاجه. 

وأضافت رئيس قسم التغذية، أن المكسرات المخزنة والتي وصلت لدرجة التعفن، من مسببات أمراض السرطان، ناصحة كل غذاء وصل لدرجة التعفن لابد من التخلص منها فورًا.
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