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زواج تيم حسن ونيكول سابا في "الهيبة العودة"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:59 ص
زواج تيم حسن ونيكول سابا في الهيبة العودة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الهيبة العودة"، زواج جبل شيخ الجبل "تيم حسن"، من سمية السعيد "نيكول سابا" حقنًا لدماء العائلتين.


فيما قام خال جبل، بالشهادة ضد غازي شيخ الجبل في النيابة لكي يخرج هو من قضية السلاح ويظل الأخير محبوسا طوال عمره، هذا الشئ سيجعل شاهين ابنه ثائرا على العائلة حيث يفسخ خطوبته من منى ابنة عمه وشقيقة جبل.


وعلى الجانب الأخر يبدأ جبل في تخويف سمية حيث منعها من الخروج من المنزل وأكد لها أنه لايطيق النظر في وجهها.


مسلسل الهيبة حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وإخراج سامر البرقاوي.



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