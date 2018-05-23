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زاهي حواس: جلبت لمصر 7 آلاف سائح أمريكي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 01:26 ص
زاهي حواس: جلبت لمصر 7 آلاف سائح أمريكي
الدكتور زاهي حواس
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار سابقًا، إن الحضارة الفرعونية حكمت الدنيا بالحق والعدل، ويجب أن يتعلم أبنائنا هذا التاريخ.

وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء: "إذا كتبنا تاريخنا صح في المدارس سنجعل عشق مصر في قلوب الطلاب، مصر تحتاج إلى احتضانها حتى تجعلنا في السماء".

وتابع: "أنا مشغول دلوقتي قد ما كنت في الآثار 100 مرة"، لافتًا إلى أنه استطاع أن يجلب 7 آلاف سائح أمريكي لمصر خلال الـ5 أعوام السابقة بمجهوده الشخصي بالتعاون مع شركة سياحية، ويقوم بحملة "مصر آمنة" لترويج السياحة، بالإضافة للأنشطة الداخلية والخارجية التي يقوم بها.
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