أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 22/5/2018: حقيقة وصول درجة حرارة مصر للأعلى عالميا ومفاجأة حول زيادة سعر الوقود
الأربعاء 23/مايو/2018 - 04:48 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - نعيم يوسف - كساب أحمد - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الحايس" يكشف معلومات جديدة عن حادث اختطافه (فيديو)
أكد النقيب محمد الحايس، أن عدم علمه بمكان احتجازه منعه من التواصل مع أسرته، واصفا شعوره مدة 11 يوما التي احتجز فيها لدى إرهابيي حادث الواحات بـ"الصعب".
وزير البترول: اتفاقية البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل السويس للتكرير (فيديو)
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية مع البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل شركة السويس لتكرير البترول بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير وحدة التفحيم داخل المعمل بما يزيد من الانتاجية الخاصة به.
الأزهر: الدراما يجب أن تعتز بحضارتنا وعدم الإنجرار وراء "المشاهد عايز كده"
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدراما يجب أن تعتز بحضارتنا وتاريخنا، وعدم الإنجرار وراء مقولة "المشاهد عايز كده"، لافتًا إلى أن المشاهد أجبر على المسلسلات السيئة التي يستحي منها الأباء في حضور الأولاد.
وزير الصحة: دول العالم كله تحذو حذو مصر في علاج فيروس سي (فيديو)
أكد وزير الصحة والإسكان، أن مصر تحظى بإشادة عالمية في مجال علاج فيروس سي، وأصبحت دول العالم كله تحذو حذوها في هذا المجال، مؤكدًا أن ما يثار حول دواء سوفالدي، المعالج لفيروس سي، ما هو إلا لهو بمقدرات هذا الشعب.
عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق قبل عودته لمصر (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق، قبل عودته لمصر، قائلًا: "أحب هذا الرجل على المستوى الشخصي، وأحترمه جدًا، ولا أريده أن يفهمني خطأ".
تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
علقت هيام محمود، على مقتل شقيقها لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله، قائلة: "أربع أشخاص جاءوا بسينج وسكاكين إلى منزله، وخوفًا من طلوعهم إليه والاعتداء على أسرته، قام بالنزول إليهم، فقاموا بضربه بالسينج والسكاكين"، معقبة: "قطعوا دراعه، وضربوه في قلبه بالمطوة، ومات قبل ما يروح المستشفى".
"الأرصاد" تكشف حقيقة كون درجة الحرارة في مصر هى الأعلى بالعالم (فيديو)
قال محمود شاهين وكيل مركز التنبؤات الجوية، إن مصر شهدت اليوم ذروة الموجة الجارة، منوهًا إلى أنهم حذروا من ذلك منذ عدة أيام.
"البترول": سيتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود فور الانتهاء من دراستها (فيديو)
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن سيتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود فور الانتهاء من دراستها، مبينًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لزيادة سعره، مشيرًا إلى أن جميع الأسعار التي أنتشرت مؤخرًا افتراضية ومن وحي خيال المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تسعى للوصول إلى سعر تكلفة للوقود.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الحايس" يكشف معلومات جديدة عن حادث اختطافه (فيديو)
أكد النقيب محمد الحايس، أن عدم علمه بمكان احتجازه منعه من التواصل مع أسرته، واصفا شعوره مدة 11 يوما التي احتجز فيها لدى إرهابيي حادث الواحات بـ"الصعب".
وزير البترول: اتفاقية البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل السويس للتكرير (فيديو)
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية مع البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل شركة السويس لتكرير البترول بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير وحدة التفحيم داخل المعمل بما يزيد من الانتاجية الخاصة به.
الأزهر: الدراما يجب أن تعتز بحضارتنا وعدم الإنجرار وراء "المشاهد عايز كده"
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدراما يجب أن تعتز بحضارتنا وتاريخنا، وعدم الإنجرار وراء مقولة "المشاهد عايز كده"، لافتًا إلى أن المشاهد أجبر على المسلسلات السيئة التي يستحي منها الأباء في حضور الأولاد.
وزير الصحة: دول العالم كله تحذو حذو مصر في علاج فيروس سي (فيديو)
أكد وزير الصحة والإسكان، أن مصر تحظى بإشادة عالمية في مجال علاج فيروس سي، وأصبحت دول العالم كله تحذو حذوها في هذا المجال، مؤكدًا أن ما يثار حول دواء سوفالدي، المعالج لفيروس سي، ما هو إلا لهو بمقدرات هذا الشعب.
عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق قبل عودته لمصر (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق، قبل عودته لمصر، قائلًا: "أحب هذا الرجل على المستوى الشخصي، وأحترمه جدًا، ولا أريده أن يفهمني خطأ".
تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
علقت هيام محمود، على مقتل شقيقها لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله، قائلة: "أربع أشخاص جاءوا بسينج وسكاكين إلى منزله، وخوفًا من طلوعهم إليه والاعتداء على أسرته، قام بالنزول إليهم، فقاموا بضربه بالسينج والسكاكين"، معقبة: "قطعوا دراعه، وضربوه في قلبه بالمطوة، ومات قبل ما يروح المستشفى".
"الأرصاد" تكشف حقيقة كون درجة الحرارة في مصر هى الأعلى بالعالم (فيديو)
قال محمود شاهين وكيل مركز التنبؤات الجوية، إن مصر شهدت اليوم ذروة الموجة الجارة، منوهًا إلى أنهم حذروا من ذلك منذ عدة أيام.
"البترول": سيتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود فور الانتهاء من دراستها (فيديو)
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن سيتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود فور الانتهاء من دراستها، مبينًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لزيادة سعره، مشيرًا إلى أن جميع الأسعار التي أنتشرت مؤخرًا افتراضية ومن وحي خيال المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تسعى للوصول إلى سعر تكلفة للوقود.