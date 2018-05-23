عاجل.. الشاطر: خناقة بين كوبر ولاعبي المنتخب بسبب الصيام

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن نشوب مشادة ساخنة بين الأرجنتيني هيكتور كوبر وبعض لاعبي المنتخب الوطنى بسبب الصيام في شهر رمضان، وعدم الإفطار خلال المعسكر في الكويت، حيث طلب كوبر من اللاعبين الإفطار في معسكر إيطاليا استعدادا لمونديال روسيا.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، أن لاعبي المنتخب الوطني رفضوا الإفطار في شهر رمضان ومواصلة الصيام خلال المعسكر في الكويت أو في إيطاليا متحدين قرار كوبر بإفطار اللاعبين.

وتمنى الشاطر أن تنتهي المشادة بين كوبر ولاعبي المنتخب الوطني واستجابة المدير الفني للفراعنة لطلب اللاعبين بعدم الإفطار ومواصلة الصيام فى شهر رمضان كحرية شخصية للاعبين.