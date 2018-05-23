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أستاذ علم اجتماع: انتشار العنف في مصر يرجع لـ"الزحمة"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:51 ص
أستاذ علم اجتماع: انتشار العنف في مصر يرجع لـالزحمة
الدكتور عزة فتحي
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كساب أحمد
 
قالت الدكتور عزة فتحي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس، إن العنف في مصر انتشر بصورة غير طبيعية بسبب وجود ثقافة الزحام، مشيرة إلى أن عدم تنظيم الأسرة أدى للتنافس بشكل شديد في كل شيء سواء المواصلات أو طوابير الخبر أو حتى في ركوب المترو.

وتابعت "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "وماذا بعد"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن العنف في المجتمع الأمريكي منتشر بسبب شرب الخمور، والحصول على الأسلحة بشكل سهل للغاية، وكل مجتمع يختلف فيه انتشار العنف عن أي مجتمع آخر.

وأشارت إلى أن التطرف الفكري هو بداية للإرهاب، والقضاء على الإرهاب لا يكون بالعنف.
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