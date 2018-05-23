عاجل.. "أفشة" يفاجئ الجميع بتصريح ناري عن عبد الله السعيد
الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:26 ص
علاء خليف
يرى محمد مجدي "أفشة" نجم إنبي، أنه لا يوجد لاعب
في مصر يستحق الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه.
وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف"
عبر فضائية "دي إم سي": " 40 مليون جنيه "كتير" على أي لاعب
في مصر.. لكن لو أي لاعب سينتقل للدوري السعودي من حقه يطلب 100 مليون جنيه لأن
"فلوسهم كتير" ".
وأضاف: "الدوري المصري أقوى من الدوري السعودي كثيرًا".
وأتم: "عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر وسعره لا يتخطى
25 مليون جنيه".
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