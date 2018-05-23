أستاذة تغذية: هذه هي المأكولات التي تحفز جهاز المناعة وتقي من السرطان



وكشفت صالح، خلال تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، أن السرطان مصنف كمرض مناعي، مشيرة إلى أن تقوية وتحفيز الجهاز المناعي يساعد في تقليل الأمراض بشكل فعال.



وأوضحت رئيس قسم التغذية، أن الخضروات والفواكة وطبق السلطة أكثر الأطعمة مقوية للجهاز المناعي، مضيفة "لإنهم يحتوى على مضادات أكسدة تقاوم أغلب الأمراض وتزيد من المناعة، لافتة إلى أن البروتينات وخاصة بياض البيض من أهم العناصر التي تحفز الجهاز المناعي قائلة: "أفضل بروتين يستخدمه الجسم، وكذلك الأسماك والبقوليات مثل العدس، الفصولياء البيضاء والكشري".



قالت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية بمستشفى سرطان الأطفال، إن الطعام السيء هو سبب رئيسي لنقص المناعة لدى أغلب المصريين