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"التعليم" ترد على سخرية "فيسبوك" بشأن برنامج "المعلمون أولًا"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:57 ص
التعليم ترد على سخرية فيسبوك بشأن برنامج المعلمون أولًا
أرشيفية
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ريم محمود
 
رد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومساعد وزير التربية والتعليم، على ما يتم تداوله بشـأن التسجيل فى برنامج "المعلمون أولًا".

وقال عمر فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا توجد قاعدة بيانات لدى إدارة البرنامج، وكل ما يحدث هو استلام بيانات واشتراك فى كورس تمهيدى، وهذا ليس معناه أن من يشترك على الموقع سيستمر فيه فهو للمعلمين فقط.

وأضاف عمر، أنه سيتم مراجعة بيانات المسجلين مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء البرنامج الفعلى، وتلك مرحلة أخرى جارى العمل عليها.

وتابع عمر، أن الوزارة ليست مسئولة عن المرحلة الحالية، ولكن المرحلة المقبلة هى التى تهم وزارة التربية والتعليم.

وكان بعض المعلمين تداولوا صورًا للبرنامج، توضح تسجيلهم بأسماء مستعارة، إضافة إلى تسجيل غير المعلمين عليه.
المزيد عن: وزارة التعليم فيسبوك تطوير التعليم المعلمون أولا
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