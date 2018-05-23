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أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء 23 ـ 5 ـ 2018

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:23 ص
أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء 23 ـ 5 ـ 2018
أرشيفية
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ريهام على
 
شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، تراجعا قيمته جنيها في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام، وعيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، وعيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنيi الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 20 إلى 65 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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