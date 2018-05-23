نجم إنبي: تصريحات حسام البدري أسعدتني كثيرا

كشف محمد مجدي "أفشة" نجم إنبي، عن رأيه في تصريحات حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي والذي قال: " أنه مستعد لتغيير طريقة لعب الأهلي من أجله".

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " تصريحات حسام البدري مدرب الأهلي عن إمكانية تغييره طريقة لعب الأهلي من أجلي بالتأكيد أمر أسعدني كثيرًا خاصة وأنه جاء من مدرب كبير".

ويرغب النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية.