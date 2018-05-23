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أفشة: صالح جمعة أفضل صانع ألعاب في مصر

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:17 ص
أفشة: صالح جمعة أفضل صانع ألعاب في مصر
صالح جمعة
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علاء خليف
 

يرى محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق إنبي أن صالح جمعة لاعب الأهلي المُعار لصفوف الفيصلي السعودي أفضل لاعب يلعب في مركز "صانع الألعاب" في مصر حاليًا.

 

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " صالح جمعة الأفضل في مركزي في مصر".

 

وأضاف: "مفيش لاعب في مصر مثل "صالح جمعة"، ويمتلك إمكانيات فنية عالية ولا أعلم سبب تراجع مستواه".

 

وأتم: " أنا وصالح جمعة وعبد الله جمعة تربينا في بيت واحد، وعبد الله كان يتمنى انتقالي للزمالك وقال لي: " لو انتقلت للزمالك هنكسر الدنيا" ".

 

المزيد عن: محمد مجدي صالح جمعة رياضة الأهلي الأخبار الرياضية إنبي أفشة أخبار الرياضة
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