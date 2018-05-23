إيران.. 70 مدينة تشهد إضرابًا عنيفًا و"رجوي" تحث على دعمهم



وأوضحت المقاومة أن المضربين يحتجون على وضعهم المعيشي السئ، وقلة أجورالنقل، وارتفاع التكاليف اللوجستية.



وأضافت أن المضربين أعلنوا أنهم سيواصلون إضرابهم ما لم يتم تحقيق مطالبهم، فيما يتوسع الإضراب إلى مدن ومحافظات أخرى.



وعمّت المظاهرات، مدن مهاباد وبوكان واروميه وسلماس في محافظة آذربايجان الغربية، وتبريز ومرند في محافظة آذربايجان الشرقية، وكنغاور في كرمانشاه، ودهغلان وسنندج في كردستان، وغيرها الكثير.



وذكرت أن وكلاء النظام لجأوا إلى حيل مختلفة لزرع خلافات بين السائقين في بعض المدن، بما في ذلك أصفهان، حيث قاموا بزيادة أسعار أجور النقل، إلا أن السائقون لم يقبلوا بذلك.



من جانبها تحيّ مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، أصحاب الشاحنات، وسائقي المركبات الثقيلة الكادحين المضربين، داعية عموم المواطنين إلى مساندتهم ودعمهم.



قالت المقاومة الإيرانية إن سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة نظموا إضرابا في أكثر من 70 مدينة شملت 24 محافظة إيرانية.