أستاذة تغذية: اللانشون والبسطرمة والبرجر يصيبون الإنسان بسرطانات الجهاز الهضمي



وكشفت صالح، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أنه يوجد تغذية وقائية من مرض السرطان، متابعة كلما فسد غذاء الإنسان زادت نسبة احتمالية اصابته بالسرطان.



وأكدت رئيس قسم التغذية، أن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والبرجر، أثبتت الدراسات أنها لها علاقة قوية بإصابة الإنسان بسرطانات الجهاز الهضمي، موضحة أن 75 جراما من اللحوم المصنعة يوميًا كافية لإصابة الفرد بسرطان القولون، ناصحة الأمهات بالإقلال منها إذا لم تستطيع منعها.



قالت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية بمستشفى سرطان الأطفال، إن الغذاء هو البيئة الداخلية للإنسان، لإنه يصل للمعدة والجهاز الهضمي بعد تحلله ويصل لجميع خلايا الجسم.