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مقتدي الصدر يطالب الأجهزة الأمنية بالتعامل الحاسم مع كل من يحمل السلاح

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:48 م
مقتدي الصدر يطالب الأجهزة الأمنية بالتعامل الحاسم مع كل من يحمل السلاح
مقتدي الصدر
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وكالات
 
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية العراقية إلى التعامل بحزم مع أشخاص ظهروا في مقطع فيديو ملثمين ويحملون السلاح وادعو الحرص على حياة الصدر .


وقال الصدر، ردا عن سؤال لأحد أتباعه حول رأيه بمثل هكذا أفعال "إنني واثق كل الثقة بالقواعد الشعبية المحبة، فهي براء من تلك المقاطع وأمثالها بل هي من أفعال من يريد المساس بسمعتهم ومن يريد نشر الفوضى والفتنة بين أبناء الوطن الواحد، فإن مثل هذه المقاطع خلاف توجهاتنا وكل المحبين سوف لن يقدموا عليها فقد علمونا الطاعة جزاهم الله خيرا"، ودعا "الجهات الأمنية إلى التعامل مع فاعليها بحزم لكي لاتثير الذعر وتنشر الفوضى ".
وانتشر، قبل أيام قليلة، على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو لأشخاص ملثمين ويحملون السلاح وهم يتوعدون ويهددون في حال تعرض مقتدى الصدر إلى أي خطر.

ويرفع الصدر وتياره شعار المطالبة بالإصلاح، والقضاء على الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من المحاصصة الطائفية، وكان من بين الكيانات السياسية التي أشارت التوقعات إلى حصولها على عدد مقاعد كبير، إلا أنه حقق مفاجأة بحصوله على أكثرية البرلمان، بينما تلته كيانات أخرى قد تكشف الأيام المقبلة عن تحالفها معه لتشكيل حكومة الأغلبية.    
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