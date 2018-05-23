زواج محمد رمضان و درة في "نسر الصعيد"













تزوج "زين" والذى يجسد دوره الفنان محمد رمضان، من "فيروز" التي تجسد دورها الفنانة درة، وانتقلا للاستقرار فى مسقط رأسه قنا، وذلك بعدما اتفقا سويا على هذا الأمر رغم اعتراض والدة درة والتى تجسدها الفنانة مها أبو عوف.بدأت أحداث الحلقة بزفاف "زين" و"فيروز"، واستقرارهما فى جو ملىء بالحب والسعادة، ومن ناحية آخرى استعان "آسر" شقيق زوجة "زين" والذى يجسده الفنان باسل الزراو بـ"زين" بعدما تم الاعتداء عليه بالضرب أثناء سهرة له في ملهى مع شقيقته وخطيبته، أثناء دفاعه عن شقيقته بعد معاكستها من أحد الموجودين في الملهى، وقام "آسر" بالتحدث الى "زين" هاتفيًا والذى جاء وقام بضرب المعتدين على "آسر".يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.