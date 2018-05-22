نجم إنبي يكشف سر لقب "أفشة"

كشف محمد مجدي أفشة لاعب فريق إنبي عن سر تسميته بـ"أفشة" اللقب الذي اشتهر به في الدوري المصري.

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " والدتي كانت تعمل بائعة دجاج وكنت أعمل معها حيث كنت أقوم بالإمساك بالدجاج وأذبحه ومن هنا جاء لقب "أفشة" وذلك شيئ يشرفني، كما أنني عندما كنت صغيرًا كانت الكرة تلازمني دائمًا لا أتركها أبدًا".

يذكر أن ناديي الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد مع محمد مجدي أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.