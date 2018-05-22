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المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:39 م
المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
المغربية ميار
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عبدالحافظ حمدي
 

طرحت المطربة المغربية ميار أغنية دينية جديدة بعنوان "على ضي نور المصطفى" ، حيث بدأت قناة مزيكا في عرضها مع مطلع الشهر الكريم ، والاغنية من كلمات وليد العدوى والحان نورى عيد وتوزيع شريف منصور ، وذلك بعد أن انتهت ميار مؤخراً من تصويرها.


وتقول بعض كلمات الأغنية التي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر قناة "مزيكا" وعبر موقع "يوتيوب"

على ضي نور المصطفى ... بالجنة تنادينا

 

صلى وسلم يا ربى على النبي الهادي 


محمد حبيبي وكفى وبسنته يهدينا 


برحمة ربنا المهداة وحبه راس مالي


وفي سياق متصل تستعد ميار لتصوير كليب جديد ستعلن عن تفاصيله قبل حلول عيد الفطر المبارك.

المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
المغربية ميار تطرح أغنية دينية في رمضان (صور)
طباعة
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