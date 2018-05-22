600 كشاف من "تعليم مكة" يقدِّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في النادي الموسمي الكشفي "بادر"، بأكثر من 600 كشاف في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، من خلال أكثر من 3000 ساعة تطوعية يوميًّا.





ويهدف النادي الموسمي الكشفي التطوعي "بادر" إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية، وتنمية قيم التطوع والمسؤولية الاجتماعية ومهاراتها التطبيقية،إضافة إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الأبناء بإكسابهم المعارف والمهارات والسلوك، وكذلك تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لدى الطلبة. وفق صحيفة "سبق"





ويشارك الطلبة المتطوعون من الكشافة في خدمة المعتمرين والزوار، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأمنية والخدمية والإسعافية؛ إذ يشارك 170 كشافًا وقائدًا مع إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، في تنظيم الأطعمة بساحات الحرم، و186 كشافًا وقائدًا مع القوة الخاصة لأمن الحرم المكي في تنظيم الحشود وتسيير أمور المعتمرين ودخولهم صحن المطاف، و80 كشافًا وقائدًا يشاركون مؤسسة الراجحي وجمعية إحسان والتكافل الاجتماعي في توزيع وجبات الإفطار بصحن المطاف، و45 كشافًا وقائدًا مع وزارة الصحة في مساعدة المرضى وإيصال المصابين منهم إلى مراكز الطوارئ، إضافة إلى مشاركة 124 كشافًا وقائدًا في أعمال إرشاد الحجاج ودفع العربات ومراكز الاستضافة وحفظ النعمة.





ويحقق طلاب الكشافة عددًا من الإنجازات يوميًّا من خلال توزيع 2000 عبوة تمر، وأكثر من 1200 وجبة إفطار، كما يقومون بإرشاد أكثر من 250 معتمرًا، وإيصال 180 معتمرًا إلى أماكن سكنهم.







