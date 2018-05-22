أستاذ كبد: 2 مليون مصري تم علاجهم من فيروس "سي" خلال 3 سنوات



وتابع أستاذ أمراض الكبد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"ltc"، مساء الثلاثاء، أن عقار "السوفالدي" هو علاج موجه بطريقة مباشرة لفيروسات الكبد، موضحًا أن مصر قبله كانت الأولى عالميًا في مرضى سرطان الكبد.



وأضاف نجيب، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية 2 مليون مصري تم معالجتهم من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا العدد هو الأكبر عالميًا، لافتًا إلى أن علاج المواطن المصري تحول لمشروع وطني، وهناك شركات مصرية تصنع السوفالدي بنفس الكفاءة العالمية، نافيًا جميع الشائعات التي تناقلها رواد صفحات التواصل الاجتماعي.



قال الدكتور محمد نجيب، أستاذ أمراض الكبد بالقصر العيني، إنه كان من ضمن من تابعوا فيروس الكبد عبر أطوار علاجه خلال السنين المختلفة، مؤكدًا أن عقار "إنتر فيرون" استطاع معالجة 20% من مرضى الكبد في مصر، مشيرًا إلى أن قدرة العقار العلاجية كانت ضعيفة جدًا.