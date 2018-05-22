"الوصية" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض الحلقة السادسة
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:12 م
شيماء عطية
تصدر هاشتاج مسلسل "الوصية" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثاني ضمن أكثر الهاشتجات استخدامًا بين رواد الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من العمل والتي حازت على إعجاب المشاهدين.
"الوصية" تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من ريم مصطفى وأكرم حسني وأحمد الأمين.
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