"الوصية" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض الحلقة السادسة

تصدر هاشتاج مسلسل "الوصية" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثاني ضمن أكثر الهاشتجات استخدامًا بين رواد الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من العمل والتي حازت على إعجاب المشاهدين.



