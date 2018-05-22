ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوصية" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض الحلقة السادسة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:12 م
الوصية يتصدر ترند تويتر بعد عرض الحلقة السادسة
طباعة
شيماء عطية
 
تصدر هاشتاج مسلسل "الوصية" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثاني ضمن أكثر الهاشتجات استخدامًا بين رواد الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من العمل والتي حازت على إعجاب المشاهدين.

"الوصية" تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من ريم مصطفى وأكرم حسني وأحمد الأمين.

"الوصية" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض الحلقة السادسة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل الوصية مزيكا فن سينما دراما الوصية الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
2
x
18:00
2
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 11:10:11 PM