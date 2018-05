هبة طوجي تطرح فيديو يوثق أهم لحظاتها العام الماضي

طرحت المطربة اللبنانية هبة طوجي فيديو الوثائقي "هبة طوجي ٢٠١٧ عام للتذكر". وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "تويتر".

الفيلم من انتاج الموسيقار أسامة الرحباني، وإخراج نادر موصللي، ويوثق الفيلم أهم لحظات هبة خلال العام الماضي، ويعرض كواليس حفلاتها.

يذكر أن شهرة هبة طوجي انطلقت بعد مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج The Voice الفرنسي، وتنوعت أغانيها بين موسيقى البوب والجاز والأوبرا.

The documentary "Hiba Tawaji..2017 a year to remember" now on youtube 📽❣️ A video that documents last year's highlights & exclusive backstage moments 💥 https://t.co/VZaqBNLXmp