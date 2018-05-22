التفاصيل الكاملة وراء احتمالية إلغاء أو تأجيل قمة ترامب مع الزعيم الكوري

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة كبيرة" لإلغاء قمته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 12 يونيو وسط مخاوف من أن كيم يقاوم التخلي عن أسلحته النووية.





وأثار "ترامب" شكوكا حول قمة سنغافورة في محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الذي جاء إلى واشنطن لحث "ترامب" على عدم السماح لفرصة نادرة مع كوريا الشمالية المنعزلة.





وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنه إذا تم إلغاء القمة أو فشلها، فستكون ضربة قوية لما يأمل أنصار "ترامب" أن يكون أكبر إنجاز دبلوماسي في رئاسته، وخيبة أمل كبيرة للرئيس نفسه.





وصرح "ترامب" للصحفيين، إن "هناك فرصة كبيرة جدًا... لعدم نجاح انعقاد القمة، وأن هذا لا يعني أنها لن تنجح على مدار فترة زمنية، لكن قد لا ينجح الأمر في 12 يونيو –الموعد المحدد لانعقادها – وأضاف أن "لكن هناك فرصة جيدة في عقد الاجتماع".





وقال "ترامب" إنه يدرس ما إذا كان الاجتماع سيعقد كما هو مقرر أم لا وأن ذلك سيتم تحديده "قريبا جدا".





وأضاف: "لدى كوريا الشمالية فرصة لكي تكون دولة عظيمة وأعتقد أنها يجب أن تغتنم الفرصة".









استراتيجية التعامل مع "كيم"

كانت ملاحظات مكتب "ترامب" البيضاوي أقوى إشارة منه حتى الآن حول إمكانية تأجيل أو إلغاء ما سيكون أول قمة تعقد بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.





ولفتت "رويترز"، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي يتراجع حقاً عن قمة كان حريصاً على الاحتفاظ بها أو ما إذا كان يستلهم كوريا الشمالية استراتيجياً إلى الطاولة بعد عقود من التوتر في شبه الجزيرة الكورية والعداء مع واشنطن بسبب برنامجها للأسلحة النووية.





وأِشارت الوكالة إلى أن الهدف الأصلي من اجتماع "ترامب ومون" كان هو تحسين استراتيجية مشتركة للتعامل مع كيم. وبدلاً من ذلك، أصبح الأمر أكثر من اجتماع أزمة بعد أن هددت بيونج يانج الأسبوع الماضي بالانسحاب من القمة المخطط لها.





وتم إلقاء الضوء على البيت الأبيض عندما أدانت كوريا الشمالية، في تغيير جذري في النبرة، التدريبات القتالية الجوية الأمريكية الكورية الجنوبية الأخيرة، وأوقفت المحادثات بين الشمال والجنوب وألقت الشك في القمة مع "ترامب" إذا تم دفع بيونج يانج باتجاه "الانفرادية" والتخلي النووي.





وقالت بوني جلاسر، المحللة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "لا يريد ترامب أن يبدو وكأنه يريد هذه القمة أكثر من كيم، إنها خطوة ذكية للقول إنه مستعد للتأجيل. ولكن لكي يكون الرئيس موثوقاً، يجب أن يكون حقاً راغباً في الابتعاد، ولست متأكدة من أنه".









"مون" متحمس لعقد القمة

وقال مساعدون إن "ترامب" يتساءل بشكل خاص عما إذا كان "كيم" جادا بشأن القمة بعد التغيير المفاجئ في اللهجة.





وقد أشاد "ترامب" بالثناء على "مون" كزعيم "كفء للغاية" على الرغم من بعض المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الأمريكيون بأن "مون" قد يكون راغباً في تقديم تنازلات مع "كيم".





وفي سياق متصل، أعرب المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص عن قلقهم من أن "مون"، المتلهف على إحراز تقدم مع كوريا الشمالية، ربما يكون قد بالغ في تقدير رغبة "كيم" في التفاوض بحسن نية على تفكيك ترسانته النووية.





كان "مون" متفائلاً بشأن القمة في ملاحظاته في المكتب البيضاوي. وكان مستشاره للأمن القومي، تشونج إيوي يونج، قد أخبر الصحفيين في طريقه إلى واشنطن أنه يعتقد أن هناك فرصة "99.9٪" لحضور قمة "ترامب-كيم" في موعدها المقرر.





وقال "مون" إنه أدرك أن الكثيرين كانوا متشككين في الولايات المتحدة بشأن القمة، مضيفًا: "لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تطورات إيجابية في التاريخ إذا افترضنا ذلك فقط، لأنها فشلت في الماضي، فإنها ستفشل مرة أخرى."









شروط لـ"ترامب"

وكرر "ترامب" يوم الثلاثاء تصريحات الاسبوع الماضي، قائلا إن سلامة كيم ستكون مضمونة وبلدها ستكون غنية إذا نجحت في نزع السلاح النووي.





لكنه قال إن هناك بعض الشروط التي يجب الوفاء بها، وإذا رفضت كوريا الشمالية، فإن الاجتماع لن يحدث. كما لفت إلى إنه يرغب في إبرام صفقة لإلزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي خلال "فترة قصيرة من الزمن".





وقبل مقابلة ترامب، التقى "مون" وزير الخارجية مايك بومبيو ،ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وحثهما على الإسراع في الاستعدادات لقمة "ترامب - كيم".





وكرر "ترامب" مقترحه بأن اجتماعات "كيم" الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج قد أثرت على "كيم" لتشديد موقفه قبل القمة. وقال ترامب إن الرئيس شي هو لاعب بوكر من الطراز العالمي.





جدير بالذكر أن إدارة "ترامب" على خلاف مع بكين بسبب التجارة. وحث "ترامب" الصين، - الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية -، على الحفاظ على عقوبات مشددة، حيث قال: "إن الكلمة أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر صعوبة في اختراق الحدود".





وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية العام الماضي عندما اختبرت بيونج يانج صواريخ يعتقد أنها قادرة على ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. وهدد "ترامب" بتدمير كوريا الشمالية تماما إذا لزم الأمر، واستهزأ بـ"كيم" ودعاه بـ"رجل مجنون" و"رجل صاروخ صغير"، بينما قال "كيم" إن الرئيس كان مختل عقليا.



