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زي النهاردة بتاريخ 23 - 05 - 2018

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 23 - 05 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  23 - 05 - 2018

** أحداث

* 822 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

* 1040 - السلطان السلجوقي طغرل بك ينتصر على جيش الدولة الغزنوية في معركة داندقان ويستولي على خراسان ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

* 1524 - طهماسب الأول يجلس على عرش الدولة الصفوية خلفًا لأبيه الشاه إسماعيل الأول.

* 1533 - الإعلان عن إلغاء وبطلان زواج هنري الثامن ملك إنجلترا من كاترين أراغون.

* 1908 - دخول مدينة بريدة تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

* 1911 - الرئيس ويليام هوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم بناء رخامي تم بناءه في مدينة نيويورك.

* 1915 - إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنظم إلى الحلفاء وذلك بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

* 1918 - كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

* 1926 - إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور.

* 1933 - التونسيون يحتجون على قرار المقيم العام الفرنسي بإقامة مقبرة عامة للمسلمين والمسيحيين.

* 1949 - الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية.

* 1960 - رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يعلن عن اعتقال النازي أدولف أيخمان.

* 1967 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 1967.

* 1989 - بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع عشر في الدار البيضاء والذي حضرته مصر لأول مرة بعد المقاطعة العربية.

* 2001 - فوز نادي بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على نادي فالنسيا الإسباني بركلات الترجيح.

* 2009 - مجلة دير شبيغل الألمانية تنشر تقريرا يفيد بوجود أدلة تشير إلى تورط حزب الله في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

* 2009 - الإعلان عن انتحار رئيس كوريا الجنوبية السابق روه مو هيون.

* 2012 - بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام محمد حسني مبارك.

* 2017 - الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يُعلن إقامة القوانين العُرفيَّة في جزيرة مينداناو بسبب الصدامات العسكريَّة بين الحُكومة الفلبينيَّة وجماعتيّ مُواتي وأبو سيَّاف في مدينة مراوي ذات الغالبيَّة المُسلمة.


** مواليد

* 1707 - كارولوس لينيوس، عالم سويدي في علم النبات.

* 1891 - بار لاغركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.

* 1892 - بيتشيتشي، لاعب كرة قدم إسباني.

* 1908 - جون باردين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 وعام 1972.

* 1910 - سكاتمان كروذرس، ممثل وموسيقي أمريكي.

* 1917 - إدوارد نورتون لورنتز، عالم رياضيات وأرصاد جوية أمريكي.

* 1925 - جوشوا ليدربرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.

* 1949 - آلن غارسيا، رئيس بيرو.

* 1965 - مانويل سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.

* 1965 - كابيه ياماغتشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

* 1969 - الشيخ طلال الفهد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

* 1974 - جيول، مغنية أمريكية.

* 1976 - ريكاردينهو، لاعب كرة قدم برازيلي.

* 1980 - ثيوفانيس غيكاس، لاعب كرة قدم يوناني.

* 1988 - محمد رمضان، ممثل مصري.


** وفيات

* 1333 - هوجو تاكاتوكي، حاكم ياباني.

* 1498 - سافونارولا، حاكم فلورنسا.

* 1524 - إسماعيل الصفوي، شاه إيران ومؤسس الدولة الصفوية.

* 1701 - وليام كيد، قرصان اسكتلندي.

* 1857 - أوغستين لوي كوشي، عالم رياضيات فرنسي.

* 1868 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.

* 1906 - هنريك إبسن، كاتب مسرحي نرويجي.

* 1945 - هاينريش هيملر، وزير الأمن والقوات الخاصة في ألمانيا النازية.

* 1981 - محمد خيري، مُطرب سوري.

* 1993 - زينب صدقي، ممثلة مصرية.

* 1997 - عبد الله خريبط، ممثل ومسرحي ومخرج كويتي.

* 2004 - محمد ضيف الله القحص، نائب في مجلس الأمة الكويتي.

* 2005 - عبد العزيز حمد الصقر، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

* 2009 - روه مو هيون، رئيس كوريا الجنوبية.

* 2015 - جون فوربس ناش، عالم رياضيات أمريكي.

* 2017 - علي البريكي، ممثل كويتي.


** أعياد ومناسبات

* اليوم العالمي للسلحفاة.
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