كيف يلعب الأهلي تحت قيادة رامون دياز؟.. تعرف على فكر الداهية الأرجنتيني



وقررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي قبول استقالة حسام البدري المدير الفني عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعرض" الفجر الرياضي" فكر الأرجنتيني دياز في تدريب النادي الأهلي في الفترة القادمة.



يعتمد دياز في تدريبه على طريقة لعب واضحة وهي 4-3-2-1 بالاعتماد على مهاجم صريح ومن تحته ثنائي قوي فنياً أجل تشكيل مثلث هجومي على مرمى الخصم.



وفي هذه الحالة سيكون دياز مضطراً للاعتماد على مهاجم صريح واحد فقط من بين المغربي وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف.



على أن يكون قاعدة المثلث الهجومي من لاعبي الوسط المهاجم مثل إسلام محارب ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمودي.



وتتغير طريقة اللعب في بعض الأحيان إلى 4-3-3 مما يجعل دور "الباكات" في الجبهة اليمنى واليسرى مثل أحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني، وأيمن أشرف وصبري رحيل، يقومون بدور التغطية العسكية في الهجمات المرتدة على مرمى الأهلي.



وقد يلجأ لرامون دياز إلى توظيف جديد لبعض مهاجمي ولاعبي الوسط بالنادي الأهلي لاستغلال سرعاتهم وتشكيل خطورة هجومية على مرمى الخصم في المباريات سواء الإفريقية أو المحلية.



فمن الوارد أن يعود صلاح محسن للعب كجناح مرة أخرى على أن يكون المغربي رأس الحربة الصريح ومن تحته أيضاً وليد سليمان على الطرف الأيسر أو الأيمن حسب توظيفه داخل الملعب.



وقد يكون المثلث الأمامي مكون من أزارو ومن تحته وليد سليمان وحمودي أو إسلام محارب في بعض الأحيان وفقاً لرؤية الأرجنتيني.



وفيما يخص وسط الملعب سيكون الشغل الشاغل للمدرب الجديد توظيف ثلاثي الوسط للعب هجومياً والارتداء دفاعياً معاً وهو ما يعني أن عمرو السولية وحسام عاشور سيكون لهما دور كبير في نقل الكرة للأمام وبناء الهجمة وأيضاً الارتداد السريع لقطع الكرات وإيقاف خطورة المنافس أو الخطم دفاعياً قبل أن تصل الهجمات إلى خط دفاع الفريق الأحمر.



ويحتاج لاعبي قلب الدفاع الأحمر مع دياز سواء محمد نجيب أو سعد سمير أو أيمن أشرف في حالة مشاركته في الخط الخلفي للسرعة والقوة للإيقاف الخطورة على مرمى الأهلي والتعامل مع مهاجمي المنافس بشكل جيد.

بات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي على أعتاب تدريب النادي الأهلي في الموسم الجديد.