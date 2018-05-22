"البترول": سيتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود فور الانتهاء من دراستها



وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تقسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية أتاح الفرصة للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن منطقة البحر المتوسط غنية بالغاز ولذلك نطرح المزايدات للشركات العالمية للاستكشاف.



وأكد، أنه سيتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود فور الانتهاء من دراستها، مبينًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لزيادة سعره، مشيرًا إلى أن جميع الأسعار التي أنتشرت مؤخرًا افتراضية ومن وحي خيال المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تسعى للوصول إلى سعر تكلفة للوقود.



قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تريد تكثيف أعمال البحث والاستكشف للغاز والبترول، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أنه، مع نهاية العام سيتم طرح أول مازايدة على الغاز والبترول.