كوتينيو يكشف حقيقة انتقال نيمار لريال مدريد





كشف فيليب كوتينيو، لزملائه المقربين في برشلونة لويس سواريز وليونيل ميسي عن مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس يان جيرمان هذا الموسم، بعد أن ترددت أنباء رحيله إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن كوتينيو أخبر زملائه أن نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الموسم وسوف يستمر موسم آخر.





أوضحت الصحيفة الإسبانية أن توماس توخيل، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، أخبر نيمار بأن أفضل قرار له هو بقائه في النادي الفرنسي وسوف يكون رجل المرحلة بالنسبة له كما أنه يستطيع حصد بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



