أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب إبراهيم حسن

نشبت أزمة بين الزمالك والأهلي بسبب إبراهيم حسن نجم الإسماعيلى، حيث هدد الزمالك اللاعب بالإيقاف في حال انتقاله للأهلي الموسم المقبل.





وأكد مصدر بالزمالك أن إبراهيم حسن وقع عقود انتقاله للقلعة البيضاء الفترة الماضية وهو ما يمنعه من التوقيع للأهلي خاصة وذلك بسبب استعداد الزمالك لدفع طلبات الاسماعيلي المادية كاملة.





يذكر أن الأهلي كان قد أعلن عن رغبته خلال الساعات الماضية في ضم اللاعب لتدعيم الفريق الموسم الجديد.