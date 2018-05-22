كارفخال : سنذهب لكييف من أجل لقب الأبطال
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:01 م
أحمد عصام
أكد داني كارفخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، آنهم سوف يذهبو إلى كييف من أجل اللقب، وان في هذا الموسم واجهوا العديد من الصعوبات، وان هذا الفريق أظهر بأنه يريد الفوز بالأبطال.
وقال كارفخال في تصريحات صحفية : "لقد قمنا بعمل عظيم لعدة سنوات ويمكننا أن نحتفل بلقب آخر، وإذا تعبت من الفوز فأنت لست مدريدي، ولا أحد يحصل على بطولات إذا لم يكن جائعاً".
وواصل : "أركز على القيام بعملي، وساديو ماني هو لاعب سريع وسوف أحاول إيقافه، ونحن نفكر فقط في الفوز، ويجب عليك تقديم 200% في هذه الرياضة أي شخص يمكن أن يخطئ ويفوز".
وتابع : "الناس كان يشككون بقدراتنا عندما وضعتنا القرعة مع باريس سان جيرمان، ومررنا ببعض الصعوبات، ولكن نحن ريال مدريد".