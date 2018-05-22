كارفخال : سنذهب لكييف من أجل لقب الأبطال





أكد ‏داني كارفخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، آنهم سوف يذهبو إلى كييف من أجل اللقب، وان في هذا الموسم واجهوا العديد من الصعوبات، وان هذا الفريق أظهر بأنه يريد الفوز بالأبطال.





وقال كارفخال في تصريحات صحفية : "‏لقد قمنا بعمل عظيم لعدة سنوات ويمكننا أن نحتفل بلقب آخر، وإذا تعبت من الفوز فأنت لست مدريدي، ولا أحد يحصل على بطولات إذا لم يكن جائعاً".



