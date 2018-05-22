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"الديهي" يكشف وصية حسن البنا قبل وفاته

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:01 م
الديهي يكشف وصية حسن البنا قبل وفاته
الإعلامي نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، قبل وفاته أن يتولى المستشار حسن الهضيبي مرشد لجماعة الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن عام 1949 تولى الهضيبي منصب مرشد جماعة الإخوان، ولكنه كان في وقتها يعمل قاضيًا ومختص بالتفتيش القضائي، موضحًا أن الهضيبي أول مرشد يعمل في سرية لمدة ستة أشهر، يمارس إدارة الجماعة بشكل سري حتى تم تنصيبه بشكل علني.

وأشار "الديهي"، إلى أن الهضيبي كان يقول دائمًا إن الإسلام لا يعرف العمل السري، وكان يرى أنه لا داعي أن يكون هناك تنظيم سري لجماعة الإخوان.
المزيد عن: حسن البنا التوك شو الإعلامي نشأت الديهي الإخوان اخبار مصر
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