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"الديهي" يفضح تآمر الإخوان مع الإنجليز على ثورة يوليو

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:00 م
الديهي يفضح تآمر الإخوان مع الإنجليز على ثورة يوليو
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "أهل الشر، المذاع عبر فضائية "ten"، مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو يفضح تعاون وتآمر الإخوان مع الإنجليز على ثورة يوليو.

وقال "عبدالناصر"، خلال الفيديو: "كنا بنتفاوض مع الإنجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين يعقدون اجتماعات سرية مع أعضاء السفارة البريطانية، وقال الإخوان إنهم يستطيعون الاستيلاء على السلطة في مصر".

وتابع "عبدالناصر": "جماعة الإخوان لا تمثل أبدًا الشعور الذي نشعر به في مصر، وكان موقف مرشد الإخوان أيام ما كنا بنحارب في القنال، أن مصلحته أن يحارب في بلد بخلاف مصر".
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